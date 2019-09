Tappa all’Aquila per il pellegrinaggio Pietrelcina-Assisi

Farà tappa all’Aquila sabato 7 settembre il treno storico del pellegrinaggio Benevento-Assisi.

Il Treno Storico del Pellegrinaggio Benevento-Pietrelcina-Assisi arriverà nella Stazione FS dell’Aquila alle ore 20.13 del giorno 7 settembre e ripartirà il giorno successivo, 8 settembre, alle ore 8.10.​

I partecipanti al pellegrinaggio sono circa 460 persone.

L’iniziativa nasce d’intesa con l’Arcivescovo di Benevento, ed ha dunque finalità religiose, riunendo idealmente il luogo natale di San Pio (Padre Pio) con quello di San Francesco, Patrono d’Italia; ma vuole anche sviluppare le opportunità connesse all’esperienza del “Treno storico” per la rinascita delle antiche Ferrovie, anche agganciandole ai flussi di turismo religioso, e per sollecitare la ri-scoperta dei percorsi delle aree interne.

L’occasione, come ha sottolineato il Presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, che l’ha promossa, è anche utile per sensibilizzare opinione pubblica e Istituzioni per la Strategia delle Aree Interne (di cui lo stesso Di Maria è Sindaco referente) e lottare così contro i fenomeni di spopolamento e desertificazioni, costituenti male comune di tutta la dorsale appenninica.

Il Treno storico, che partirà alle ore 9.00 dalla Stazione Centrale di Benevento per Pietrelcina, luogo natale di San Pio, per giungere ad Assisi, luogo natale di San Francesco, dopo aver attraversato la dorsale appenninica e le Province di Campobasso, Isernia, L’Aquila, Rieti, Terni, Perugia, è promossa dall’Arcivescovo Metropolita di Benevento, ma è anche occasione, grazie all’apporto della Regione Campania, della Fondazione Fs, della Camera di Commercio di Benevento e della stessa Provincia di Benevento.