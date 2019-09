L’Aquila – Possibili temporali nel corso delle ore pomeridiane del sabato, mentre in serata i fenomeni andranno ad esaurirsi. Nubi sparse nella giornata di domenica, ma sempre con tempo stabile sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +8°C e +20°C.

In Abruzzo qualche nube nella mattinata di sabato prima di un generale peggioramento che porterà temporali diffusi su tutto il territorio, piogge anche nella serata specie sulla costa. Tempo asciutto nella giornata di domenica con cieli generalmente poco nuvolosi su tutta la regione sia nelle ore diurne sia poi in serata.

In Italia variabilità asciutta al mattino sulle regioni settentrionali salvo locali piogge sul Veneto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con temporali specie su Alpi e Appennino, peggiora poi tra la sera e la notte con maltempo diffuso su tutti i settori. Al mattino nubi sparse e schiarite sul Centro Italia con locali piogge possibili lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio tempo instabile sui settori interni con acquazzoni e temporali in sconfinamento poi verso le coste adriatiche.Tempo asciutto al Sud in mattinata con nubi sparse e schiarite mentre al

pomeriggio ci attendiamo un aumento dell’instabilità con piogge sparse sui settori interni Peninsulari. In serata residue precipitazioni su Molise e Puglia.

Temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)