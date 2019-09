Via Acquasanta, invasione di arbusti ed erbacce

L’AQUILA – Via Acquasanta, pericoli per il transito a causa di erba alta quasi quattro metri.

A “Dillo al Capoluogo” la segnalazione di un residente della zona, che lancia l’allarme sullo stato in cui versa Via Acquasanta.

“È diventato davvero pericoloso transitare per Via Acquasanta, precisamente dal complesso scolastico fino alla parte più alta (civico 59). Ciò a causa delle erbacce ormai diventate più alte di tre o quattro metri e mai tagliate”, ci scrive un lettore.

Via Acquasanta, l’invasione di arbusti ed erbacce

“La carreggiata, già di per sé strettissima, è ormai diventata pericolosissima. Non si riesce più a vedere il limite stradale, gli arbusti hanno ricoperto persino il guardrail che in alcuni punti delimita la carreggiata”, continua.

“Mi auguro che qualcuno prenda in considerazione questa segnalazione, per far sì che chi di competenza provveda con sollecitudine a far tagliare le erbacce e gli arbusti vari presenti su Via Acquasanta”.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.