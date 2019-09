Sotto la città 1915, dal sisma di Avezzano a L’Aquila con Lino Guanciale

Avezzano – Lino Guanciale è il protagonista del nuovo film “Sotto la città – 1915”.



Progetto cinematografico della Milo Film- società di produzione cinematografica nata in Abruzzo dalle menti di Valeria Tuzii e Federica di Marco (produttrici del film), “Sotto la città – 1915” è un cortometraggio che inizia il suo cammino dal sisma di Avezzano del 1915 e attraversa il tempo fino ad arrivare a quello del 2009 a L’Aquila attraverso i personaggi di Tito e Berardo, rispettivamente interpretati da Lino Guanciale e Andrea Venditti.

Un film che non punta all’autocommiserazione ma ad una sorta di nuovo inizio che, attraverso una favola amara d’altri tempi, ci porta nel mondo intimo del protagonista e ci fa conoscere la sua “donna Angelo”, Marianna, interpretata da Miriam Previati.

Il film sponsorizzato, fra i vari, anche da “Nuovo ambiente arredamenti”, che in diverse occasioni ha rappresentato un valido supporto per progetti cinematografici con firme e attori prestigiosi, non per ultimo Lino Guanciale.

Le riprese inizieranno a Novembre nel comune di Collelongo, paese che ha conservato edifici risalenti al 1915 e, forse unico fra i tanti della Marsica, a non essere stato intaccato in maniera significativa dal sisma dell’epoca.

La regia è di Domenico Tiburzi.