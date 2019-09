L’Aquila – Giovedì condizioni di tempo stabile con ampie schiarite nella mattinata, mentre al pomeriggio come anche nella serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi con tempo asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

In Abruzzo tempo stabile con sole prevalente nella mattinata su gran parte del territorio, qualche nube nel pomeriggio specie sui settori interni, ma sempre con tempo asciutto. In serata i cieli saranno sereni o poco nuvolosi.

Giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni del nord Italia, fin dal primo mattino. Cieli sereni salvo innocui addensamenti nuvolosi al mattino tra Liguria di ponente, Piemonte, Lombardia e Valle d’ Aosta. Al pomeriggio e in serata situazione invariata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Migliora il tempo anche in tutte le regioni del centro Italia, al mattino cieli sereni ovunque eccetto innocue nubi irregolari tra Abruzzo e basso Lazio. Tempo stabile anche al pomeriggio e in serata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Ancora condizioni meteo instabili al sud Italia con nubi irregolari fin

dal mattino eccetto solo in Sardegna con ampie schiarite e piogge assenti. Maltempo al pomeriggio specie tra Calabria e Sicilia con piogge e temporali anche di forte intensità. Fenomeni intensi insisteranno in serata e nottata tra Sicilia e Calabria.

Temperature in ulteriore calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)