Via Rocco Carabba, gimkana tra i marciapiedi rotti

Disagi per gli aquilani anche sulle strade ad alta densità di percorrenza.

Questo è quanto lamentano i cittadini in merito alle condizioni di via Rocco Carabba.

«La via, già distrutta dall’alluvione di due anni fa, è stata ristretta da allora e non più risistemata.» racconta un automobilista a Il Capoluogo.

«Le persone che si recano all‘ufficio postale devono fare la gimkana tra le reti da cantiere e le macchine che vengono nel senso opposto. Disagio per gli automobilisti ma soprattutto per i pedoni, visti i marciapiedi rotti e sempre sporchi.» prosegue il testimone.

«Oltre a diversi esercizi commerciali e supermercati, quella strada serve anche l’ingresso ad uffici comunali e regionali, possibile che nessuno si adoperi?»

