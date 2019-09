Tanti auguri Aldo Marra

Tanti auguri di buon compleanno a Aldo Marra!

Compie oggi 79 anni l’avvocato aquilano e dirigente regionale Aldo Marra, fratello del compianto giornalista Luigi “Gigi”Marra.

È stato dirigente presso la Regione Abruzzo della politica della casa, poi del personale e infine al settore Urbanistica.

Conosciuto non solo per il suo impegno personale, ma anche e soprattutto per la sua allegria e simpatia.

Grande mattatore dal cuore allegro, sono state tante le serate con gli amici di sempre, allietate dalle canzoni cantate con una voce dal timbro tenorile.

“Non esiste lontananza che possa interrompere il nostro rapporto di amicizia. Ci manchi tanto lo sai ma non è il giorno adatto per parlare di queste cose. Divertiti e festeggia! Un forte abbraccio e tantissimi auguri! Luigi e Giovanna”.

E tanti auguri ad Aldo Marra anche dalla redazione del Capoluogo.it.