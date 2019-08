Via Verdi senza regole, la notte non porta consiglio

L’AQUILA – Il nuovo moderno arredo di Via Verdi non è bastato a ispirare civiltà. Ieri la denuncia di atti vandalici contro la colonnina del Wi-Fi,

Una Via Verdi, recentemente rinnovata dall’arredo realizzato dall’architetto Giuseppe Cimmino, abbandonata nelle ore serali, tra parcheggi selvaggi e degrado per strada, stando a quanto segnalato da alcuni lettori, che invocano l‘installazione di telecamere.

“Via Verdi la sera è abbandonata a se stessa. Bottiglie gettate a terra, macchine posteggiate in ogni dove, soprattutto davanti ai portoni delle abitazioni. Per entrare in casa spesso mi ritrovo costretto a fare dei contorsionismi. La segnaletica, seppur presente, non viene affatto rispettata. Una volta non era così”, scrive un lettore alla nostra redazione.

