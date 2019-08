San Francesco, niente linea Tim da giorni

L’AQUILA – Linea Tim fissa down nel quartiere di San Francesco, a L’Aquila. Disagi per i residenti, che si ritrovano impossibilitati ad utilizzare il telefono da quattro giorni.

Una problematica generale, per l’intera comunità del quartiere di San Francesco. Numerose le segnalazioni arrivate al Capoluogo, per denunciare una situazione che si sta prolungando da giorni. Non si tratta, tra l’altro, dell’unico quartiere che, in questi giorni, sta riscontrando un simile problema. Solo ieri, infatti, la medesima segnalazione era arrivata dal quartiere della Torretta.

Linee fisse e allarmi installati nelle abitazioni: senza il regolare funzionamento della linea telefonica fissa della Tim sono tantissimi i servizi bloccati, con i clienti dell’utenza che si ritrovani isolati.

A ‘Dillo al Capoluogo’ un lettore scrive: “Ho provato a contattare qualche operatore al numero dell’assistenza tecnica, il 187. È stato tutto inutile. Ho anche seguito le indicazioni fornite per segnalare il problema, ma senza ricevere informazioni utili al riguardo. Mi sento preso in giro”.

“In casa – continua ancora il nostro lettore – abbiamo gli allarmi che, senza linea attiva, non funzionano. Cosa dobbiamo fare?”.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.