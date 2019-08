Una fortissima grandinata si è abbattuta questo pomeriggio ad Aringo, nell’Alto Aterno.

Una violenta grandinata, tanto da sembrare neve come nell’immagine allegata, ha colpito in queste ore Aringo, frazione di Montereale.

L’ondata di maltempo di questi giorni ancora non abbandona l’Abruzzo; una pioggia fortissima ha toccato anche L’Aquila, durante il passaggio del corteo della Bolla che sta raggiungendo la Basilica di Collemaggio per l’apertura della Porta Santa in occasione della 725’Perdonanza Celestiniana.