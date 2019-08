Dopo il successo del concerto del trio Il Volo, proseguono gli eventi legati alla 725esima Perdonanza Celestiniana: oggi è il giorno di L’Aquila suona.

La Perdonanza Celestiniana va avanti e non si ferma l’atmosfera di festa e riflessione liturgica all’Aquila; nonostante il maltempo dei primi giorni infatti gli spettacoli e gli eventi collegati stanno registrando un buon riscontro di pubblico.

Dopo il sold out per Enrico Brignano e il trio Il Volo, oggi è la giornata di “L’Aquila suona”, happening di artisti e band musicali dislocati in tutti gli angoli, cortili e piazze del centro storico recuperato.

Oltre 40 spettacoli in piazze, vie angoli e cortili del centro storico: 25 i luoghi del centro storico coinvolti.

Alcune immagini dell’edizione 2018 di L’Aquila suona

“L’Aquila Suona”prenderà il via alle ore 17 e andrà avanti fino a tarda sera, con gruppi musicali, corali, spettacoli d’acqua e così via, in piazze, vie, angoli e cortili di alcuni palazzi storici recentemente restaurati e messi gentilmente a disposizione dei proprietari. Istituite delle navette gratuite.

Di seguito, il programma completo

PIAZZA DUOMO

Special Olympics Team L’Aquila

ore 17 | “Alla scoperta delle ferratelle: un dolce per condividere un messaggio di inclusione”

FONTANE DANZANTI

ore 21 e a chiusura | SPETTACOLO DI LUCI,

ACQUA E MUSICA

ASS. SPORT. DILETT. – L’AQUILA 1927

ore 21.30 | L’AQUILA CALCIO SEI PARTE DI ME

BLUE HOLE

ore 22 | PRESENTAZIONE CD – BEHIND THE COURTAINS

DIP PARPOL

ore 22.30 | DIP PARPOL IN BIG ROCK

CORTILE PALAZZO DELL’EMICICLO

ASD PROGETTO RITMICA

ore 20.30 | UN ARCOBALENO DI EMOZIONI

A.S.D. FREE TIME L’AQUILA

ore 21.30 | PRESENTAZIONE SQUADRA CALCIO A 5 PROMOSSA IN SERIE B

Laura Ciriaco canta Macerie

IMPRONTE D’AUTORE

ore 22 | IMPRONTE D’AUTORE – STORIE E POESIE IN MUSICA: DE GREGORI, DE ANDRE’, GUCCINI

MAKING MOVIES

ore 23 | DIRE STRAITS TRIBUTE BAND

PIAZZA REGINA MARGHERITA

VELEAND BAND

ore 21.30 | CONCERTO

UTOPIA

ore 23 | INEDITI E COVER

LARGO TUNISIA

D.A.M.N.

ore 21 | SOUL – RITM’N BLUES

I FABBRICANTI DI SOGNI

ore 23 | I FABBRICANTI DI SOGNI IN CONCERTO

PIAZZA CHIARINO

PERFORMING ART CENTER L’AQUILA

ore 18 | ACCOGLIERE INCLUDENDO: LABORATORI ARTISTICI, DIDATTICA, SPETTACOLO DI DANZA

E ARTI PERFORMATIVE

SHADE OF BLUE BAND

ore 21.30 | FUNKY/JAZZ INTERNATIONAL HITS

LINGUE SCIOLTE

ore 23 | POP – ROCK

SAGRATO SAN BERNARDINO

ASSOCIAZIONE POLIFONICA TEMPERA

ore 20.30 | CONCERTO DI FOLKLORE ABRUZZESE

Corale Gran Sasso

ore 20.30 | CORO

Coro della Portella

ore 20.30 | CORO

ASS. CORALE IL NARCISO

ore 20.30 | CONCERTO DI CANTI POPOLARI ABRUZZESI

PALAZZETTO DEI NOBILI

ARMONIE D’ARGENTO

ore 21.30 | EXULTAT GAUDIO PATER JUSTI

PIAZZA PALAZZO

TONY DI GABRIELE

ore 21.30 | CHITARRISTA ACUSTICO – FINGHERSTYLIST

TRAVERSA DI VIA VERDI

GIULIA MUSEO DUO

ore 21.30 | POP-SOUL

CHIESA S. MARIA DEL SUFFRAGIO

CORALE 99

ore 20 | CON ORCHESTRA

MUSICHE ANTONIO VIVALDI

PORTICI CORSO FEDERICO II

MARCELLO VISCONTI

ore 21.30 | FISARMONICA

BASILICA MINORE DI S. GIUSEPPE ARTIGIANO

(Via Sassa)

ASS. MUSICALE ATHENA

ore 21.30 | ORCHESTRA DA CAMERA AQUILANA

DIRETTORE Carmine Gaudieri

SOPRANO LUCIA VACCARI

CORTILE PALAZZO NATELLIS-ALESSANDRI

ILARIA DE AMICIS

ore 21.30 | EMPATIE MUSICALI

CORTILE PALAZZO CAPPA

DANIELE SALVAGNO & ANGELO MORDENTE

ore 21.30 | DUO FLAUTISTICO

CLARA GIZZI & DANA STANCU

ore 22.30 | VIOLINO E ARPA

PALAZZO DI PAOLA

ACCADEMIA MUSICALE – O.S.A. – OFFICINA SCUOLA ARTE

ore 21.30 | MANUEL VIRTÙ – LIUTO

LAUDE NOVELLA – musica Ai TEMPi DI CELESTINO V

CORTILE PALAZZO CIOLINA

(Corso Principe Umberto)

MANDRAGAL EARLY MUSIC ENSAMBLE

ore 21.30 | CUNCTI SIMUS CONCANENTES

SUONI CANTI DANZE DI PELLEGRINAGGIO MEDIEVALI

CORTILE CIOLINA

(Corso Vittorio Emanuele)

CONSERVATORIO

ore 21.30 | SESSION MUSICA CLASSICA IN CORTILE

PALAZZO CIPOLLONI

THEATEMA

ore 21 | COLLEGIUM ARNIENSE

TEATRO DEGLI STRUMENTI ANTICHI

M° DIONIGI RENDA

ore 22 | CONCERTO LIRICO

soprano A. MORELLI, pianoforte f. CALTAGIRONE

ANGOLO VIA SIMONETTO

HUB-C – CULTURA, LUOGHI, PERSONE

DALLE ORE 18.30 – SPETTACOLO ITINERANTE

LETTERA PER AMORE (CERCHIAMO LE PAROLE)

HOTEL SAN MICHELE

TEATRI RIUNITI D’ABRUZZO

DALLE ORE 18.30 | GRAND HOTEL TEATRO COMEDY

TEATRO IN CAMERA D’ALBERGO – APERITIVO TEATRALE

CORTILE PALAZZO CAPPA CAPPELLI

ALTAIR

ore 21.30 | I MENESTRELLI DELL’AMORE

SERENATE NAPOLETANE IN RICORDO DI G. MARTELLI

AUDITORIUM PARCO DEL CASTELLO

CORALE FOLKLORISTICA ROCCA DI CAMBIO

DALLE ore 20.30 | FOLKLORE E TERRITORIO , SCUOLA DI CANTO DI ALTO PERFEZIONAMENTO.

CONCERTO DEI SOLISTI DELLA SCUOLA DI CANTO DEL M° A. MARTINELLI

SCHOLA CANTORUM SAN SISTO

CONCERTO

PIAZZETTA NOVE MARTIRI

SAX AROUND

ore 21.30 | ENSEMBLE DI SASSOFONI

ORCHESTRA GIOVANILE

PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA

SEI L’AQUILA

DALLE ORE 18.30 | CHILLED – MUSIC FOR BODY AND SOUL

VIE DEL CENTRO STORICO

A.C.R.S.D. – PICCOLA COMPAGNIA EQUIVOCA

DALLE ore 19 | SPETTACOLO ITINERANTE

GRAN PARATA – ARTE DI STRADA

Non solo L’Aquila suona: gli altri eventi di questa quinta giornata di Perdonanza

Questa mattina c’è anche il mercato di Fiva Confcommercio, alla Villa Comunale che proseguirà fino a mercoledì 29 agosto.

Nel pomeriggio invece c’è una Perdonanza “salutista” con la Maratona della Solidarietà, che partirà alle 15,30 dalla Piazza del Convento di San Basilio a cura degli Amici di San Basilio, i Lions, Need Youth Foundation.

“La perdonanza patrimonio immateriale dell’umanità: Il percorso di candidatura” è l’incontro di sensibilizzazione organizzato alle 17 nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, sede del Comune dell’Aquila.

Ci sarà Elena Sinibaldi, funzionario dell’ufficio Unesco del Mibac.

Parteciperanno: il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandra Vittorini, soprintendente della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del cratere, modera Massimo Alesii, portavoce del Comitato Perdonanza.

“Per crucem ad lucem”: alle 18 verrà presentata nella Basilica di Collemaggio la Croce del Perdono realizzata e donata alla città da Laura Caliendo e