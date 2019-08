L’Aquila – Mercoledì addensamenti localmente compatti nella mattinata prima che al pomeriggio vadano a svilupparsi temporali anche intensi. Fenomeni in generale esaurimento nella serata con cieli poi poco nuvolosi. Temperature comprese tra +14°C e +27°C.

In Abruzzo tempo asciutto al mattino ma con addensamenti sparsi su tutti i settori; instabilità in aumento invece al pomeriggio con temporali anche intensi su gran parte del territorio, generalmente più asciutto sulla costa. Fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte salvo qualche acquazzone in arrivo anche sul litorale.

In Italia condizioni di tempo stabile al mattino al Nord eccetto sulla Liguria e Piemonte con possibili piogge, al pomeriggio temporali diffusi sulle Alpi e Appennino in parziale sconfinamento in Liguria e Piemonte, asciutto altrove. In serata fenomeni in attenuazione salvo residue piogge sulle Alpi. Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni specie quelle tirreniche. Si rinnovano le condizioni di tempo stabile al pomeriggio eccetto locali temporali in Appenino e in Umbria. Fenomeni in attenuazione in serata. Tempo stabile e generalmente soleggiato al Sud Italia al mattino eccetto sulla Sardegna con possibili piogge. Maltempo in Sardegna al pomeriggio, stabile e qualche schiarita sulle altre regioni meridionali. Ancora condizioni di maltempo in Sardegna, prevalentemente asciutto altrove.

Temperature in calo nei valori massimi, minime invece in aumento.

(Centro Meteo Italiano)