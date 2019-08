Abruzzo cardioprotetto: defibrillatore pubblico a Civitella Roveto

Anche il comune di Civitella Roveto ha il defibrillatore ad accesso pubblico.

Nel pomeriggio di giovedì 22 agosto, durante la festa del rione Peschiera a Civitella Roveto, è stato inaugurato un defibrillatore ad accesso pubblico a cura della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Croce Verde del centro rovetano.

Lo strumento, acquistato con i proventi delle donazioni dei residenti e con il contributo dei nati nell’anno 1968, è stato installato nella piazza centrale, a copertura della frazione che ne era sprovvista.

Il nuovo defibrillatore, insieme agli altri 8 già collocati sul territorio, andrà ad arricchire la rete di una comunità sempre più “cardioprotetta”.

“Il nostro paese, per estensione e conformazione naturale, rende a volte difficile intervenire rapidamente su tutte le zone abitate. Nei casi in cui il tempo gioca un ruolo fondamentale, come nelle affezioni cardiache, il poter raggiungere uno strumento salva-vita in tempi brevi, aumenta la possibilità di un soccorso efficace”, spiega il presidente della Croce Verde Federico Morelli.

“Siamo consapevoli che la cerimonia di oggi non rappresenta un traguardo – aggiunge Morelli – bensì un nuovo punto di partenza per la strada della sensibilizzazione della popolazione alla conoscenza delle tecniche di intervento per il primo soccorso”.

L’associazione Pubblica Assistenza e Protezione Civile Croce Verde di Civitella Roveto, da più di 30 anni impegnata nel soccorso sanitario nella Valle Roveto, oltre a puntare alla formazione continua dei propri volontari, certificata da istruttori 118, organizza annualmente corsi di formazione rivolti a tutta la popolazione.