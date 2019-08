L’Aquila – Giovedì tempo stabile al mattino. Cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio e in serata con probabili piogge o temporali. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

In Abruzzo schiarite al mattino e tempo in prevalenza stabile. Al pomeriggio condizioni di tempo instabile con temporali in arrivo, in esaurimento in serata.

In Italia condizioni di tempo instabile al Nord fin dal mattino, con fenomeni ad iniziare dalle zone occidentali. Acquazzoni e temporali anche forti sono attesi su Alpi e Appennini al pomeriggio, in locale sconfinamento verso le pianure limitrofe, dove insisteranno anche in serata e in nottata. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al Centro Italia, prima che al pomeriggio si sviluppino locali acquazzoni e temporali anche intensi specie sugli Appennini. Fenomeni in esaurimento in serata ma con cieli irregolarmente nuvolosi.Tempo stabile e prevalentemente soleggiato nelle ore diurne sulle regioni meridionali, con solo qualche acquazzone pomeridiano specie sugli Appennini e sulle zone interne delle Isole Maggiori. Tempo asciutto in serata e in nottata con ampi spazi di sereno.

Temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)