Tanti auguri a Elena Marinucci

Tanti auguri alla senatrice Elena Marinucci per il suo compleanno!

Solitamente non si chiede l’età a una signora, ma la senatrice aquilana e parlamentare europea Elena Marinucci non ha mai voluto nasconderla e proprio ieri ha soffiato 91 candeline, portate con fierezza e grande disinvoltura.

La senatrice aquilana Elena Marinucci è la donna che ha rivoluzionato la politica al femminile nel secolo scorso, esponente del Partito Socialista e dei Socialisti Democratici, insieme alla scrittrice Dacia Maraini fondò il gruppo del Teatro della Maddalena e poi da senatrice ottenne la riduzione delle tempistiche per il divorzio con la legge 74.

Nominata poi da Bettino Craxi responsabile femminile nazionale del partito, si spese ed ottenne l’inserimento delle quote ”rosa” all’interno del partito.

Da sempre per le donne e dalla parte delle donne, ha presentato a L’Aquila la sua primissima biografia, Una rivoluzione positiva, scritta dalla storica Anna Maria Isastia. Una biografia molto particolare dove c’è lei, con le sue battaglie, le lotte per affermare la dignità delle donne.

“Nei secoli la donna – ha detto la Marinucci – è stata sempre sottomessa al volere dell’uomo, per la famiglia, per il quieto vivere o perchè semplicemente più debole. Dopo tante battaglie per la nostra autodeterminazione, però, la violenza c’è sempre e molto spesso resta impunita. Io non mi stancherò mai di dirlo: denunciate, fatelo sempre e non abbiate paura!”.

Tanti auguri cara senatrice, esempio di donna per noi altre donne e ancora 100 di questi giorni!