L’Aquila – Ampi spazi di sereno al mattino mentre al pomeriggio non si esclude qualche locale acquazzone o temporale però in rapido esaurimento in serata. Cieli poi sereni o poco nuvolosi in nottata. Temperature comprese tra +15°C e +26°C.

In Abruzzo Al mattino locali temporali interesseranno soprattutto le coste, mentre al pomeriggio non si esclude qualche pioggia e acquazzone anche sulle zone interne. Fenomeni in progressivo esaurimento in serata con tempo poi asciutto in nottata su tutta la regione.

In Italia Tempo generalmente stabile sulle regioni settentrionali, con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento anche compatto. Possibili solo locali acquazzoni al mattino sulle coste adriatiche e poi al pomeriggio sulla Liguria e sulle Alpi orientali. Locali acquazzoni al mattino al Centro Italia, soprattutto sulle coste adriatiche, mentre al pomeriggio i fenomeni si concentreranno specie sull’Abruzzo. Precipitazioni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi. Molte nubi al Sud soprattutto nelle ore diurne, quando non si escludono locali acquazzoni e temporali anche intensi specie sui settori Peninsulari. Tempo asciutto in serata e in nottata con schiarite man mano sempre più ampie.

(Centro Meteo Italiano)