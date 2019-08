Poste, disservizi al progetto CASE di Sant’Antonio

Due settimane senza vedere un postino, quindici giorni senza posta.

Giungono alla nostra redazione segnalazioni di disservizi, relativi alla zona del Progetto C.A.S.E. di Sant’Antonio. Non è la prima volta, del resto, che si verificano, in particolar modo, ritardi nella consegna della posta nel territorio aquilano, puntualmente segnalati dai nostri lettori.

Bollette di forniture servizi e posta di vario genere in ritardo per i residenti dell’area, con conseguenti complicazioni quotidiane per chi si trova, in questo modo, costretto a sbrigarsela da sé.

“Vi scrivo dal progetto C.A.S.E.,di Sant’Antonio, in via Fulvio Muzi, piastra 5. Qui da almeno una quindicina di giorni non si vede un postino: infatti, per dire, a me non è arrivata la bolletta della luce. Ad una vicina, invece, non è arrivata a casa la bolletta per il pagamento della Tari”, ci segnalano.

“Io, fortunatamente, sono riuscito a stampare il bollettino da internet, ma una signora che non ha dimestichezza con il computer come potrebbe fare? Spero che si torni alla normalità, perché non è giusto che noi cittadini veniamo messi nelle condizioni di dover sopportare simili disagi“.

