Pastori d’Abruzzo, 60 passi napoletani lungo il Tratturo Magno

Presentato alla Mostra degli Ovini di Campo Imperatore il libro “Pastori d’Abruzzo” di Monica Pelliccione.

Un viaggio attraverso i 60 passi napoletani del Tratturo Magno che dall’Abruzzo conduceva alla Puglia.

di Fulgo Graziosi

Il “Piccolo Tibet” ha richiamato, ancora una volta, le attenzioni politico amministrative su questa bella perla, annoverata tra i Borghi più belli d’Italia.

Parlamentari, amministratori regionali e comunali, si sono ritrovati per la sessantesima volta sulla passerella della “Mostra degli Ovini” di Campo Imperatore.

La pecora, umile e docile animale, è tornato alla ribalta. Sono state poste in evidenza caratteristiche e qualità produttive, dalla carne al latte e da questo candido prodotto alla produzione dei latticini. Oggi, proprio a Castel del Monte, si producono apprezzabili yogurt, ricotta secca e formaggio primo sale, anche se il prodotto

principale resta sempre il famoso canestrato di Castel del Monte.

Il momento polarizzante della giornata dedicata agli ovini si è concretizzato con la presentazione dell’ultimo libro di Monica Pelliccione, “Pastori d’Abruzzo”, contenente la storia dell’attività armentaria e, inevitabilmente, anche quella del “Tratturo Magno”, grande arteria da me denominata più volte “autostrada degli ovini”, con la rispettabile larghezza di ben 111 metri, corrispondenti ai 60 passi napoletani di una volta.

Lungo il percorso di questa arteria si innestavano a pettine “bracci” e “tratturelli” per raggiungere il Tavoliere delle Puglie. Monica, attenta osservatrice, ha saputo cogliere i particolari aspetti di vita dei pastori, usi, costumi, ponendo in evidenza l’aspetto romantico di queste persone che, ammirando di notte il cielo pieno di stelle, intrecciavano pindariche storie d’amore con le fidanzate, con le mogli, con i figli.

Con il suo lavoro Monica Pelliccione ha fatto trasparire criticamente, da matura giornalista e scrittrice, il continuo scambio culturale posto in essere tra le genti pugliesi e abruzzesi proprio attraverso il Tratturo Magno, trasportatore di storia, di usi e costumi ancora oggi tangibili e verificabili.

Perché questo titolo “Pastori d’Abruzzo” e non di Castel del Monte, come la circostanza avrebbe potuto pretendere? Monica Pelliccione ha voluto lanciare agli amministratori regionali il preciso messaggio della regionalizzazione non soltanto storico, ma, anche e soprattutto, di un’amministrazione ampia, razionale e coerente dotata di una programmazione di sviluppo della Regione a medio e lungo termine, sulla scorta delle rispettive potenzialità territoriali.

La lettura appare fluida e piacevole, anche perché l’autrice è andata alla ricerca dei termini più appropriati, senza perdere mai di vista le colonne portanti della lingua italiana e del discorso: analisi, tesi e sintesi. Dove, poi, la descrizione dei particolari non è arrivata per mancanza di spazio e tempo, sono intervenute le professionali e illuminanti immagini di due validi artisti della fotografia: Agostino Di Domizio e Fabio Ballone.