Regione Abruzzo, ripristinati i fondi per i consultori

D’Incecco: ripristinati i fondi per i consultori

L’Aquila, 6 agosto – “Grazie alla variazione di bilancio appena approvata in Consiglio regionale sono stati finalmente ripristinati i fondi per i consultori privati e pubblici che lo scorso governo regionale di centrosinistra aveva soppresso”.

Ad affermarlo è il Consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco, che spiega come siano stati stanziati a questo scopo 250.000 euro.

Grazie allo stesso provvedimento – prosegue D’Incecco – abbiamo rifinanziato la legge 42/2015 rivolta ai Comuni che avevano già ottenuto dei finanziamenti e firmato delle convenzioni ma per i quali i precedenti governi regionali non avevano previsto lo stanziamento della quota totale.

Altri 300.000 euro sono destinati agli edifici comunali di quelle amministrazioni colpite dalle grandinate. Inoltre – conclude D’Incecco – abbiamo previsto più risorse per il ristoro dei danni da fauna selvatica, per le manifestazioni culturali, per lo sport e per gli eventi più rappresentativi su base regionale”.