L’Aquila – Giovedì tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi al mattino e poi anche nel pomeriggio; ampie schiarite in serata. Temperature comprese tra +16°C e +28°C.

In Abruzzo cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della mattinata su tutta la regione con tempo stabile; possibili acquazzoni invece al pomeriggio solo sul teramano, asciutto altrove.Cieli sereni o al più poco nuvolosi dalla serata.

In Italia tempo instabile sulle regioni settentrionali specie nelle ore diurne, con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone centro orientali e sulla Liguria. Fenomeni residui in serata soprattutto al Nord Est prima di un generale miglioramento nella notte. Possibili precipitazioni al Centro, in particolare sul versante tirrenico, con acquazzoni e temporali al mattino sulla Toscana e al pomeriggio anche su Umbria e parte di Lazio e Marche. Fenomeni in esaurimento in serata con ampie schiarite. Giornata caratterizzata dal tempo stabile al Sud Italia, sia sulle regioni Peninsulari che su quelle Insulari. Sono attesi ampi spazi di sereno alternati solo a qualche nube alta in transito e locali addensamenti sulle coste.

Temperature minime in calo specie al Nord, massime invece in diminuzione sulle regioni centrali.

(Centro Meteo Italiano)