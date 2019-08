Mamma cerva allatta il suo cucciolo, dolci sorprese dal Parco

Mamma cerva che allatta il suo cucciolo. Una scena proveniente dalla natura e dalla sua fauna, che in Abruzzo avviene a bordo strada, a Civitella Alfedena.

È ancora una volta la splendida cornice del Parco Nazionale d’Abruzzo a regalare lo spettacolo, in una calda giornata d’estate, con i suoi esemplari di cervi protagonisti della scena e dell’attenzione, anche mediatica.

Il video del tenero momento, in cui mamma cerva si prodiga ad allattare il piccolo cerbiatto, girato da Valeria Teodonio, è stato pubblicato da Repubblica. Si vedono i cervi, mamma e figlio, fermi sul ciglio della strada e immortalati in un momento intimo e dolce, fin quando non vengono ‘disturbati’ dal traffico in strada. Spettacolo osservato dagli occhi curiosi dei fortunati, cittadini e visitatori, che si sono ritrovati a passare di lì, in quell’istante magico.

Video di Valeria Teodonio, pubblicato da Repubblica.tv