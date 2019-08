Nuovo Basket aquilano, dalla Campania arriva Antonio Rizzotto

Antonio Rizzotto è il nuovo tesserato dalla Campania che fa il suo ingresso nel capoluogo d’Abruzzo per il Nuovo Basket Aquilano.

Rizzotto, guardia del 1996 è alto 1.87 cm, nato ad Ischia è reduce da un brillante torneo in C Silver Campania con la maglia del Marigliano Basket, con cui ha disputato il campionato partendo sempre in quintetto base, arrivando alle semifinali dei playoffs e chiudendo a 14 punti di media partita, con un high di 29.

Le tre stagioni precedenti il neo aquilano le aveva disputate con la Cestistica Ischia in Serie D, 21 punti di media partita e un high di 38 nell’ultimo anno con la maglia della propria città, e nella sua carriera il ragazzo ha indossato a livello giovanile anche le casacche del Basket Desio e dell’Agropoli, che nella stagione 2014 lo aveva inserito anche nel roster della Serie B, dandogli la possibilità di esordire in prima squadra.

Rizzotto, fresco di Laurea Triennale in Scienze Biologiche presso l’Università Ferdinando II di Napoli, frequenterà il corso di Laurea Magistrale in Biologia della Nutrizione presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

Il ragazzo inizierà con il gruppo fin dal primo giorno la preparazione pre-campionato, che partirà il 3 settembre al PalaAngeli, agli ordini del nuovo coach Marcelo Zubiran e del preparatore atletico Cristian Berardi.