Lega, ultimatum a Biondi: “Potrebbe venir meno il nostro appoggio”

L’AQUILA – Lega – On. D’Eramo, “Amministrazione ingessata e assenza di strategia. Potrebbe venir meno nostro appoggio a Biondi”.

“L’Amministrazione del Comune dell’Aquila è completamente ingessata”. A scriverlo in una nota è il Vice Segretario della Lega Abruzzo On. Luigi D’Eramo. “Ci sono ancora troppi problemi non risolti e manca una strategia comune per affrontarli. Dalla crisi delle società partecipate agli avvertimenti ricevuti dall’Autorità anticorruzione rimasti inascoltati, passando per la cronica mancanza di organico della Polizia Municipale. Per non parlare delle Opere Pubbliche ferme al palo da mesi ormai, e così via, settore per settore. Siamo davanti ad un immobilismo politico che ci mette in difficoltà, mentre prosegue l’assordante mancanza di confronto e condivisione. Si continua a navigare a vista. Il comune dell’Aquila – conclude l’esponente leghista – è la casa dei cittadini, e non di Fratelli d’Italia e degli ambigui trasversalismi con il centrosinistra. Se non cambiano le condizioni, la Lega potrebbe far venire meno il suo appoggio all’amministrazione Biondi”.