Salvatore Valeri, la voce solista con il gospel nell’anima.

Salvatore Valeri nasce nella terra del poeta Ovidio e canta da quando era piccolo, con una spiccata passione per la musica in generale.

È reduce dal successo della serata “Contaminazioni culturali – Gospel e dialetto aquilano”, organizzata dalla Corale L’Aquila in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del Cratere, nella splendida cornice del Teatro romano di Amiternum.

A lui affidato il meraviglioso (ma temibile per qualsiasi cantante) brano dei Queen “Somebody to love”, con le cui note Valeri ha conquistato il pubblico.

Il Capoluogo lo ha intervistato sulla scia di questo successo aquilano.

«Canto fin da quando ero bambino. Oltre ai giocattoli c’era la musica. Da piccolissimo mi sedevo davanti al mangiadischi blu con i miei dischi 45 giri, poi di fronte al mangianastri, successivamente sono passato allo stereo e… cantavo sopra la voce degli artisti, quelli che ovviamente mi piacevano. Ho cominciato così.» racconta Valeri.

«Da bambino ero affascinato da cantautori italiani quali Battisti, De Gregori, Ramazzotti, Baglioni e Dalla. Adesso che sono cresciuto ascolto più generi musicali, anche per tenermi aggiornato su come sta cambiando la musica. Se la direzione non mi piace, cerco, durante la fase compositiva, di rimanere sui miei binari senza farmi influenzare.»

Salvatore Valeri infatti canta e compone. Ama il contatto diretto con lo strumento.

«In Abruzzo abbiamo molto a cuore il nostro repertorio storico. Ma se devo parlare di scena musicale, il mio pensiero preferisco estenderlo a livello nazionale. Si sta un po’ perdendo la voglia di suonare con i classici strumenti, bisognerebbe un po’ far riscoprire il suono limpido di un pianoforte, le corde di una chitarra acustica, un vibrato di voce ben fatto… Oggi con l’avvento multimediale e con i programmi che ci sono sta diventando difficile ascoltare un brano non influenzato dai moderni suoni fatti al computer. Sono più per la musica “suonata” live, anche se so benissimo che c’è bisogno di questo “supporto musicale moderno” che, se usato nel giusto modo,

dà ottimi risultati come resa sonora nel comporre ed arrangiare un brano.»

«Sono sempre di corsa. Quando finisco di preparare qualcosa, cerco successivamente, com’è ovvio, di proporla in giro. Attualmente sono in fase di progettazione. Sono in fase lavorativa e di composizione di brani inediti e di ri-arrangiamento di vecchie canzoni, e mi avvalgo in questo senso dell’aiuto di alcuni miei amici musicisti e scrittori. Mi preme ricordare, inoltre, la dimensione dei concerti gospel, i quali mi coinvolgono e mi soddisfano veramente tanto a livello emotivo e di riscontro, grazie alla collaborazione che porto avanti da anni con la Corale L’Aquila. In passato ho collaborato anche con il Gruppo Mosaic Gospel Boat. Prima della fine di questa stagione estiva terrò concerti e presentazioni che avranno lo scopo di far conoscere i brani inediti e dare spazio al discorso del gospel.»

Sulla sua appartenenza a questa regione e sui talenti abruzzesi, Valeri non ha dubbi.

«Per quanto riguarda le eccellenze abruzzesi potrei ricordare Gianluca Ginoble de Il Volo, nato a Roseto Degli Abruzzi; oppure Michael Bublè, che ha origini abruzzesi; o ancora Simona Molinari, che ha un fortissimo legame con L’Aquila. I nomi insomma non mancano… La nostra terra è ricca di cultura ed il popolo abruzzese, com’è noto, è forte e gentile! Se vogliamo, sappiamo farci valere sempre.»

Chi è Salvatore Valeri

Salvatore Valeri nasce a Sulmona il 5 dicembre 1978. Fin da bambino dimostra uno spiccato interesse e una forte propensione verso la musica ed il canto leggero.

Studia dall’età di 15 anni il pianoforte con il M° Giulio Gianfelice spaziando dal repertorio classico al moderno.

Comincia ad esibirsi accompagnandosi al pianoforte, e a creare e ad interpretare canzoni di musica leggera

preferibilmente italiana.

Intraprende, nella stagione 1998-1999, un tour in Abruzzo e regioni limitrofe con un’orchestra da ballo –

intrattenimento.

Ricopre il ruolo di voce solista ed aiuto tastierista/pianista nella Corale L’Aquila soprattutto per quanto

riguarda il repertorio gospel.

Ha svolto numerosi concerti in Abruzzo, in Italia e all’Estero, tra i quali:

– 15/01/2005 Roma – Missa Solemnis et concert al Pantheon in occasione del 127° Anno della Fondazione

dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe

– dal 12 al 23/07/2008 intraprende una tournèe in Canada presso le città di Montreal e di Québec (in quest’ultima per tenere concerti nell’ambito delle celebrazioni del 400° anniversario della nascita della città)

– il 06/09/2009 è presente come corista nella “Corale L’Aquila” presso la Guardia Di Finanza a Coppito (L’Aquila) in occasione del concerto tenuto dal M°Riccardo Muti con i vari cori e musicisti della zona riuniti per la rassegna itinerante “Campi Sonori – prologo della rinascita”, davanti a personalità importanti dello Stato come il

Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano

Si esibisce in qualità di tastierista e di animatore musicale durante l’incontro di Papa Benedetto XVI con i

giovani nella cattedrale di Sulmona, nella giornata del 04/07/2010.

Una delle voci soliste nel progetto Gospel portato avanti dal gruppo “The Mosaic Gospel Boat“.

Che ha svolto un’intensa ed impegnativa attività concertistica ricevendo molti positivi riscontri in tutta Italia,

toccando città come Roma, Loreto, Arezzo, Brescia, ecc. Particolarmente degno di nota è stato l’evento

“L’Aquila Back To Fly”, importante rassegna gospel a scopo benefico tenutasi il 12 Dicembre 2009 a Pisa con

la partecipazione di numerose altre associazioni di cori gospel.

È autodidatta nel canto e nella chitarra ritmica, come compositore, come arrangiatore, come animatore in

serate musicali ed è iscritto SIAE come autore di propri brani o per interpreti.

Partecipa alla VII edizione del Festival di Latina “Voci Musica e Spettacolo” anno 2013 e premiato per il miglior

arrangiamento brano inedito.

Partecipa come cantante al concorso “Una Voce Per Sanremo” 2012 tenutosi al Roof – Ariston di Sanremo

arrivando tra i finalisti.

Risulta vincitore, come co-autore, del brano “Stella in un giorno d’inverno” – versione solo pianoforte – al Top

Talent Show 2014 tenutosi in Puglia.

Collabora come autore ed arrangiatore con edizioni musicali, scrittori e musicisti nella messa in opera di brani

inediti per la realizzazione di reading musicali con letture di libri, concerti e/o spettacoli musicali di vario

genere.

Coordina, collabora e funge da aiuto musicale per alcune compagnie teatrali nella creazione e/o gestione della

parte musicale (musiche teatrali di accompagnamento, musical ecc ecc)