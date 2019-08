L’Aquila – Tempo stabile nella prima parte del fine settimana con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa nella giornata di sabato. Sole prevalente nella mattinata di domenica, mentre al pomeriggio si attendono temporali sparsi e piogge nelle ore serali; miglioramento atteso in nottata. Temperature comprese tra +13°C e +27°C.

In Abruzzo locali piogge nella mattinata di sabato sulla costa ma in rapido esaurimento, mentre al pomeriggio sono attesi locali fenomeni anche a carattere di temporale sulle zone interneIn serata il tempo tornerà ad essere stabile solo qualche nube sparsa. Ampie schiarite nella mattinata di domenica; temporali diffusi nel pomeriggio sui settori interni; residui fenomeni anche nella serata in generale esaurimento nelle ore notturne.

In Italia ampi spazi di sereno al mattino al Nord, prima che al pomeriggio la nuvolosità tenda ad aumentare sulle Alpi centro orientali con possibili temporali. Residui temporali tra Veneto e Friuli anche in serata, cieli sereni o poco nuvolosi in nottata su tutti i settori. Sole prevalente nelle ore diurne sulle

regioni centrali, eccetto qualche nube in più sulle coste adriatiche al mattino e sugli Appennini al pomeriggio con locali acquazzoni. Tempo stabile in serata e in nottata con ampie schiarite. Tempo prevalentemente stabile al mattino al Sud Italia salvo qualche pioggia sulle coste di Molise e Gargano. Al pomeriggio sono possibili locali temporali sugli Appennini ma in rapido esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore serali.

Temperature minime in diminuzione al Centro Nord, massime in calo sull’Adriatico e al Sud.

(Centro Meteo Italiano)