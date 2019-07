Università L’Aquila, master per gestire situazioni di emergenza

Inizierà il 31 agosto il master di II livello “ODEM – Official of Disaster end Emergency Management”, organizzato dall’Università dell’Aquila.

Organizzato dal dipartimento di Ingegneria, Scienze della comunicazione e Matematica. Per questa edizione sono stati selezionati oltre 50 candidati.

Sono 4 i vincitori delle borse di studio INPS e ben 9 i funzionari degli Uffici Speciali per la Ricostruzione USRC e USRA che grazie a due apposite convenzioni avranno la possibilità di apprendere le nozioni innovative della pianificazione strategica territoriale.

Un grande apporto è stato fornito dalla Direzione Tecnica di ANCI Abruzzo che per prima, ha sottoscritto un’intesa operativa per diffondere i principi del Prevention Management e sull’Emergency Management nella regione, per superare definitivamente l’approccio obsoleto del Disaster Manager, quella figura nata negli anni 80-90 che ha caratterizzato i vecchi e inutili piani di protezione civile.

Ancora una volta l’Ateneo aquilano è stato scelto dal Centro Studi Edimas per portare oltre 35 docenti di fama nazionale ed internazionale nella Città che più di altre al mondo è considerata una vera e propria “palestra” a cielo aperto per chi vuole studiare il “Ciclo di Processo” che Edimas propone dal 2012 in sostituzione del datato e superato “Metodo Augustus”.

In particolare per quest’anno, decennale del sisma aquilano e prima edizione del festival nazionale “Settimana della Protezione Civile”, sono stati calendarizzati degli eventi pubblici con la formula “Open the Door” dove l’Università che prima del Master ODEM rimaneva chiusa nei giorni di sabato e domenica, rimarrà aperta per accogliere non più solo gli studenti, ma anche gli Amministratori locali, i tecnici, i professionisti e le imprese, che vogliono partecipare attivamente a questa reale e concreta formula di ri-generazione culturale.

La prima giornata vedrà tra i relatori: Ing. Giulio Marcucci (vice Presidente di Edimas); Dott. Giuseppe Coduto (Past President di Edimas); Dott.ssa Patrizia Cologgi (co-fondatrice di Edimas e già Direttore Generale PCM del Volontariato nazionale di protezione civile; e il Dott. Gabriele Ponzoni Segretario Generale della Federazione Europea dei Geologi.

“Le lezioni come nella precedente edizione avranno luogo nella sede didattica di Univaq in Viale Nizza 14 per permettere a studenti e Docenti di poter conoscere meglio la Città dell’Aquila che ha accolto con rinnovato entusiasmo il Master universitario che più di altri è considerato un laboratorio tecnico scientifico che permette qualificate e utili valutazioni sulla sicurezza e lo sviluppo del nostro territorio”, si legge in una nota dell’università.