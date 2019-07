Stazione via Campo di Pile, degrado e incuria

Sporcizia, degrado e incuria alla stazione in via Campo di Pile. La segnalazione.

A #dilloalcapoluogo la segnalazione relativa alla condizione delle aree della stazione di via Campo di Pile. Come da foto inviate alla redazione del Capoluogo.it, l’area risulta abbandonata al degrado. La struttura è costata 850mila euro.

“Ecco come si presenta la situazione all’uscita della stazione in via Campo di Pile” scrive un lettore. “Una discarica a cielo aperto nel degrado più assoluto“.

La stazione di via Campo di Pile era stata inaugurata nel dicembre del 2017 sulla linea Terni – L’Aquila. Il progetto – nato da un Protocollo d’Intesa tra MIT, Regione Abruzzo e FS – è stato sviluppato in sinergia con il comune di L’Aquila ed armonizzato agli interventi di viabilità urbana. L’investimento di RFI, che ha curato la progettazione delle opere, è stato di circa 850mila euro. La stazione ricade nella zona commerciale più importante della città ed è collegata al piazzale esterno dotato di parcheggi – che costituisce l’area di interscambio modale – attraverso scale e rampe per le persone a ridotta mobilità.

Il biglietto da visita appena scesi dal treno, però, evidentemente non è dei migliori.