Parco nazionale e Parco Majella, Cannata e Zazzara indicati per la presidenza

L’AQUILA – Giovanni Cannata e Lucio Zazzara epressione dell’intesa comunicata dal presidente Marco Marsilio per la presidenza del Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco nazionale della Majella.

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha espresso l’intesa richiesta dal Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, per la designazione dei presidenti del Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) nella persona del professor Giovanni Cannata, e del Parco nazionale della Majella, nella persona del professor Lucio Zazzara.

“Mi auguro che ora il Ministro Costa concluda nel più breve tempo possibile la procedura per il decreto di nomina, e che la nomina dei due presidenti nella pienezza dei loro poteri dopo tanto tempo, possa costituire, per i parchi abruzzesi, un nuovo inizio, realizzando l’obiettivo di farne un volano decisivo per lo sviluppo del territorio”, ha dichiarato il presidente Marsilio.