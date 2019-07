L’Aquila – Mercoledì ampie schiarite nel corso della mattinata, nubi sparse nel pomeriggio sempre con tempo stabile. Cieli sereni nelle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +27°C.

In Abruzzo tempo stabile e soleggiato al mattino su tutta la regione; qualche nube sparsa nel pomeriggio, ma sempre con tempo asciutto. Sereno in serata sulla costa e sulle aree interne.

In Italia tempo instabile al mattino sulla Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli con possibili piogge, asciutto e più soleggiato altrove. Al pomeriggio sono attesi locali acquazzoni e temporali specie su Alpi, prealpi e pianure centro-orientali, qualche precipitazione sparsa ancora nelle ore serali. Condizioni di bel tempo al centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque fin dal mattino e durante il pomeriggio e serata. Sole prevalente al Sud Italia, specialmente sulle isole maggiori. Qualche innocuo addensamento nuvoloso presente invece lungo le coste Campane e Calabresi, oltre che in Appennino al pomeriggio.

Temperature attese in aumento.

(Centro Meteo Italiano)