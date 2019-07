Esodo estivo, due giornate da bollino rosso in Abruzzo

Nessuna giornata da bollino nero su A24 e A25, ma traffico molto intenso già da questo fine settimana.

Attenzione soprattutto ai weekend tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Sono queste le previsioni del traffico sulle Autostrade d’Abruzzo per l’esodo estivo 2019, annunciate nel corso della presentazione del piano di ‘Viabilità Italia’.

Le strade delle vacanze italiane quest’anno saranno contrassegnate con ‘bollino nero’ la mattina di sabato 3 agosto e di sabato 10 agosto, giornate in cui storicamente è prevista la più alta concentrazione delle partenze e di una parte dei rientri.

Traffico in aumento anche su A24 e A25 in occasione dell’esodo.

Sono previste giornate da bollino giallo per i prossimi fine settimana di luglio e agosto e da bollino rosso per domenica 25 agosto e 1 settembre con il rientro in città.

Per agevolare lo scorrimento della viabilità, è stato imposto lo stop ai mezzi pesanti e camion oltre le 7,5 tonnellate: il calendario è consultabile sul sito Autostrade per l’Italia.

In ogni caso la Polizia stradale ribadisce l’importanza e il rispetto delle norme del Codice della Strada, allo scopo di prevenire incidenti e disagi alla circolazione. In particolare, prima e durante il viaggio, si raccomanda di:

-tenere allacciate le cinture di sicurezza

-utilizzare per i bambini gli “appositi seggiolini”

-non distrarsi durante la guida, con radio e telefonino

-rispettare i limiti di velocità, che in ogni caso va adeguata alle contingenti condizioni della strada, del traffico e atmosferiche

-mantenere la distanza di sicurezza

-usare prudenza nei sorpassi

-indossare sempre il casco protettivo per chi si pone alla guida di motoveicoli e ciclomotori o viaggia su di essi

-non impegnare le corsie di emergenza.

Si richiama l’attenzione, in particolare prima di partire, affinché si adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale. In particolare:

-verificare l’efficienza del veicolo

-sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura

-individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali

-evitare pasti abbondanti e alcool

-essere sufficientemente riposati

-tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico e del meteo