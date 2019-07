Camila e André, dal Brasile a Navelli per un progetto fotografico

L’AQUILA – Il borgo storico di Navelli diventa set per uno style shoot wedding dei fotografi brasiliani Camila e André.

Camila e Andrè vengono da San Paolo, sono coppia nella vita e nel lavoro e per il loro tour fotografico in Europa si sono fermati anche in Abruzzo. Amor.afotografia è il nome del loro marchio e, per questo progetto, hanno ricercato l’autenticità nei luoghi – Navelli – e nelle persone, affidandosi completamente a professionisti abruzzesi del settore.

Gli abiti sono di Dhalia Duet, marchio indipendente e boutique artigianale, che ha sede a Pescara. Michela Tiberii / Graphic Design ha disegnato gli inviti e tutta parte grafica, ispirandosi a questo antico borgo, fornendo la palette colori ai fioristi che hanno progettato il bouquet e gli accessori floreali (giardino d’autore, Villanova). Federica e Walter sono i modelli per un giorno, prossimi al matrimonio, hanno potuto “assaporare” l’emozione di un giorno speciale. Tutto ciò è stato possibile anche grazie a Massimiliano D’Innoncenzo, Presidente del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell’Aquila d.o.p, che per l’occasione, ha fatto da guida facendo scoprire gli angoli più belli del meraviglioso borgo aquilano.