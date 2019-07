Rieti – Monte Giano – Fuoristrada si ribalta e una ragazza aquilana perde la vita

Grave incidente intorno alle ore 20 di sabato 20 luglio sul Monte Giano, il monte di Dux sopra ad Antrodoco, nella zona di Cinno un fuoristrada si è ribaltato e nell’impatto ha perso la vita una giovane ragazza aquilana di soli 23 anni C. M., volontaria della Croce Rossa Italiana.

L’altro passeggero, un ragazzo di Antrodoco che è stato scaraventato fuori dall’urto, è rimasto ferito ed è stato trasferito all’ospedale San Salvatore del Capoluogo Abruzzese.

Incidente sul Monte Giano nella notte

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sono intervenuti in località Cinno, in una zona impervia compresa tra Cascina e Antrodoco, per soccorrere la ragazza di 23 anni residente a L’Aquila, rimasta schiacciata da un fuoristrada a seguito del ribaltamento della vettura.

Intubata e rianimata dal medico del Soccorso Alpino per circa un’ora, per la ragazza, volontaria della Croce Rossa Italiana, non c’è stato nulla da fare.

A lanciare l’allarme al 118 è stato un amico della vittima, in macchina con lei, ma probabilmente sbalzato fuori dall’auto nel momento stesso dell’incidente. Il ragazzo, residente ad Antrodoco, è stato portato in ambulanza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Posta e di L’Aquila, i Carabinieri, il 118 dell’Aquila e di Rieti e un’auto medica.

Dopo aver recuperato la ragazza, trasportata all’Aquila dal 118, i Vigili del Fuoco hanno provveduto nella notte a mettere in sicurezza il mezzo tramite ancoraggi, data la forte pendenza del terreno.

Questa mattina i Vigili del Fuoco della squadra di Posta, con l’ausilio di un trattore con rimorchio di una persona del posto e con i mezzi in dotazione alla squadra, i Vigili stanno provvedendo al recupero del mezzo sequestrato. Una operazione, comunque, resa complicata dalla forte pendenza del terreno e dalla zona impervia.