Campo Imperatore, nessuno paga: parcheggi vuoti e auto in strada

Tornano a far discutere i parcheggi a pagamento a Campo Imperatore. Si continua a parcheggiare lungo la strada, per evitare di pagare, mentre il parcheggio a pagamento resta vuoto.

Nuove segnalazioni sono giunte alla nostra redazione, dopo lo sfogo di un lettore pubblicato dal Capoluogo due settimane fa, non appena le tariffe erano entrate in vigore.

La situazione, a distanza di giorni, non è cambiata. “Anche oggi – scrivono i lettori – tutte le macchine sono posteggiate lungo la strada e il parcheggio a pagamento è vuoto”.

Parcheggi Campo Imperatore, ad essere contestata è, soprattutto, l’assenza di controlli, di personale, cioè, adibito a vigilare la zona in questione.

“Se nessuno controlla, ovviamente, tutti cercheranno sempre di evitare di pagare. Considerando che la funivia costa 25 euro per una famiglia di quattro persone, altrimenti 11 euro per adulto. In questo modo la funivia resta vuota”, conclude il lettore, in un amaro sfogo.

