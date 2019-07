Viabilità sicura, Geni civili, Ater: Marsilio promulga legge regionale

Viabilità sicura, Geni civili, Ater: Marsilio promulga legge

AVEZZANO – È stata promulgata dal Presidente Marco Marsilio, lo scorso 4 luglio, la L.R. (legge regionale) n° 17 inerente: “Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria; il ripristino delle quote risorse ai Geni Civili abruzzesi per interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali, ed altre disposizioni urgenti”.

È di 500mila euro il contributo, destinato alle 4 Province abruzzesi, per attività di manutenzione e pulizia delle banchine e scarpate delle S.P. così da prevenire il rischio di incendi e migliorare la sicurezza viaria.

La L.R. consente inoltre, ai Geni Civili abruzzesi, di utilizzare 300mila euro di quote ripristinate, necessarie per fare operazioni di primo soccorso derivanti da calamità naturali.

Tra le altre disposizioni urgenti della Legge Regionale n° 17: il contributo di euro 400 mila alle ATER per il contrasto al fenomeno delle occupazioni senza titolo di alloggi in edilizia residenziale pubblica. Il dispositivo legislativo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURAT(Bollettino Ufficiale Telematico Regione Abruzzo).