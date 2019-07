L’Aquila – Sabato condizioni di tempo stabile con qualche nube sparsa al mattino, locali temporali al pomeriggio e piogge nelle ore serali. Tempo stabile domenica con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, tempo asciutto nelle ore serali. Temperature comprese tra +12°C e +26°C.

In Abruzzo tempo stabile nella mattinata di sabato, mentre al pomeriggio si attendono temporali sui settori interni; residui fenomeni anche in serata sempre sulle zone interne, tempo asciutto altrove. Tempo asciutto nella giornata di domenica con ampie schiarite al mattino, qualche nube sparsa nel pomeriggio e poi anche in serata.

In Italia possibili acquazzoni e temporali al Nord a partire dalle ore pomeridiane, con i primi fenomeni che si svilupperanno sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata locali precipitazioni su tutto l’arco alpino, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Sole prevalente al Centro Italia al mattino, mentre al pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità sugli Appennini dove non si escludono locali acquazzoni. Fenomeni in esaurimento in serata con ampi spazi di sereno ovunque. Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni meridionali nelle ore diurne, salvo qualche addensamento innocuo al pomeriggio sulle zone interne. Cieli nuovamente sereni sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari in serata e in nottata.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)