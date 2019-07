Pescasseroli, un Carillon vivente per la Madonna del Carmine

Un carillon vivente ha animato la festa della Madonna del Carmine a Pescasseroli.

Uno spettacolo suggestivo quello che ha animato le vie di Pescasseroli, piccolo borgo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in occasione dei festeggiamenti in programma per lunedì 15 e martedì 16 luglio.

Un carillon vivente, con una ballerina e un vero pianoforte ha seguito lo spettacolo pirotecnico organizzato dopo la messa solenne in onore della Madonna del Carmine.

Il carillon con la ballerina o una bambolina era un oggetto molto in voga tra le signorine degli anni’20 e adesso, in chiave moderna e appunto vivente è stato ideato e portato in giro per il mondo dal ravennate Mauro Grassi.

Un’idea che piace e continua a stupire, il primo video che mostra questa invenzione ha avuto sui social circa 27 milioni di visualizzazioni, con apprezzamenti da tutto il mondo.

La foto allegata all’articolo è di Tonino Bonomo.

Di seguito il video con l’esibizione di ieri sera a Pescasseroli: