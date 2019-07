L’Aquila, 70° anniversario: invasione di… Vespa

L’AQUILA – 3° Raduno vespistico “Città dell’Aquila”, appuntamento per i giorni 27 e 28 luglio, targato Vespa Club L’Aquila.

Dopo il successo del raduno dello scorso anno, il Vespa Club L’Aquila organizza il 3° raduno vespistico “Città dell’Aquila” abbinato ai festeggiamenti del 70° anno dalla fondazione del Vespa Club d’Italia per le regioni Abruzzo/Molise che si avrà il 27 e 28 luglio e dedicata ai tesserati del Vespa Club d’Italia.

“Per noi un evento molto importante”, commenta il Presidente del Vespaclub L’aquila Alessandro Iannone, “perchè in concomitanza con il 10° anniversario del sisma del 6 aprile del 2009. Per questo nei 2 giorni, grazie anche alla collaborazione del Fai delegazione de L’Aquila, ci saranno anche le visite guidate di alcuni monumenti cittadini e limitrofi repristinate dopo i danni dovuti dal sisma”.

“Abbiamo optato il sabato alle visite guidate per far conoscere ai nostri ospiti queste bellezze di importantissima rilevanza storica dove i lavori di recupero hanno riportato i monumenti all’antico splendore. La domenica invece ci sarà lo svolgimento del raduno con abbinati alcuni giochi non competitivi per intrattenere i nostri ospiti. Si svolgerà un breve giro nel territorio comunale ed al suo termine si andrà a pranzo. Quest’ultimo ospiterà la mostra storica di foto e di mezzi che i nostri soci metteranno a disposizione dell’evento”.