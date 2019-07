Campo dell’integrazione, il cardinale Petrocchi dà il primo calcio per i nuovi campetti

PIZZOLI – Sono stati inaugurati due nuovi campi sportivi, nell’ambito del progetto Campo dell’integrazione. Il calcio inaugurale dato dal cardinale Giuseppe Petrocchi.

Grande festa a Pizzoli per l’inaugurazione di un campo da calcetto e un altro per tennis e pallavolo, grazie al progetto Campo dell’integrazione che il Comune, unico in Abruzzo, si è aggiudicato tramite bando del dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il pomeriggio di festa – che ha registrato la partecipazione del cardinale Giuseppe Petrocchi, il parroco don Claudio Tracanna e il vicesindaco di Pizzoli Gabriella Sette, autorità militari e tanti cittadini da tutta l’Alta Valle Aterno – è iniziata con l’intitolazione del Centro pastorale parrocchiale a don Fortunato Tosone, parroco di Pizzoli dal 1960 al 1989. A seguire, l’inaugurazione dei campi sportivi parrocchiali – realizzati secondo le disposizioni delle Pari opportunità – con il classico taglio del nastro e il primo calcio dato dal cardinale Petrocchi. Quindi, la partita inaugurale con i “Campioncini” dell’ASD Pizzoli.