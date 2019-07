Stop all’estate, allerta meteo in Abruzzo. Bollettini da codice giallo.

Dopo il caldo delle ultime settimane sembra essere in arrivo un brusco crollo delle temperature accompagnate da temporali, grandine, nubifragi che investiranno non solo l’Abruzzo ma tutta la penisola.

Tutto questo è causato da una bassa pressione che proviene dalla Spagna e che arriverà in Italia alimentata da correnti di aria fredda.

Previsti da oggi forti temporali che pian piano investiranno gran parte delle regioni settentrionali e gli Appennini; saranno molto intensi in serata e durante la notte al Nordest, quando inizierà a fare irruzione la bora.

Tra oggi e domani invece si prospettano rovesci temporaleschi piuttosto importanti sulle Marche, specie su coste e fascia sub-appenninica, temporali e acquazzoni a carattere più sparso anche in Abruzzo, specie sui settori orientali.

La situazione si riprenderà invece giovedì; con l’aumento della pressione atmosferica ci sarà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche su Marche e Abruzzo.

Cieli irregolarmente nuvolosi per il transito di innocue velature stratificate alle medio-alte quote. Temperature in graduale lieve rialzo. Venti deboli o moderati da Nord-Nordovest. Mare da mosso a poco mosso.

Tra venerdì e domenica i temporali saranno ancora i protagonisti nelle regioni del Centro Nord, dapprima al Nord-Est, poi in spostamento anche a gran parte del Centro e su alcune zone del Sud.