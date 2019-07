I Cantieri dell’Immaginario, tre spettacoli spostati all’Auditorium del Parco

L’AQUILA – Cambio location per tre spettacoli previsti nel programma de “I Cantieri dell’Immaginario”.

A causa di sopravvenuti problemi logistici gli spettacoli della rassegna “I Cantieri dell’Immaginario” programmati al Ridotto del Teatro Comunale si terranno, invece, nell’Auditorium del Parco, progettato da Renzo Piano e situato in viale delle Medaglie d’Oro, nello splendido parco del Castello Cinquecentesco.

In particolare lo spostamento riguarda i tre seguenti eventi: martedì 9 luglio 2019, alle ore 17,30, I PUPI ITALICI, VETTIO SCATONE SI SCATENA PER AMORE, presentato dal Teatro Zeta; domenica 21 luglio 2019, alle ore 21,30, IL PRINCIPE HARRY SI SPOSA A MAGGIO ED IO NON SO COSA METTERMI, presentato dal Teatro Stabile d’Abruzzo e Animammersa; martedì 30 luglio 2019, alle ore 17,30, ROBIN HOOD, presentato dal Teatro Zeta.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.