Parcheggi a Campo Imperatore, lo sfogo: “pagano solo quattro fessi”

Parcheggi a Campo Imperatore: “Quattro fessi, tra cui il sottoscritto, hanno pagato”.

Questo l’amaro sfogo di un lettore de Il Capoluogo che ieri è stato a Campo Imperatore in concomitanza con il primo giorno di entrata in vigore delle tariffe per posteggiare a pagamento.

“In linea di massima sarei anche d’accordo con il pagamento” scrive il lettore “ma che venga gestito meglio il tutto. Quattro fessi,veramente quattro, fra cui il sottoscritto hanno pagato. Gli altri parcheggiando per circa un chilometro sia sul lato destro che su quello sinistro della strada che scende a valle verso le Fontari hanno evitato di versare l’obolo, peraltro intralciando la circolazione in quanto si è creato il solito budello dove, se si incontra un autobus che sale ed una macchina che scende, si blocca tutto”

“Gestita così la cosa non va bene” sbotta il lettore, proponendo delle alternative.

“Quantomeno si dovrebbero tracciare delle righe blu sia sul piazzale ma anche su un solo lato della strada perché ad occhio sul piazzale più di una cinquantina di mezzi non ci entrano e fra macchine, camper, autobus e moto si arriva anche nei periodi clou a migliaia di mezzi….bisogna trovare un’altra soluzione per evitare questo incredibile circo in quota”.

