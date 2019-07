L’Aquila – Venerdì tempo in prevalenza stabile con ampie schiarite al mattino, nuvolosità in aumento al pomeriggio con possibilità di temporali sparsi specie sui rilievi. Cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Temperature comprese tra +13°C e +28°C.

In Abruzzo ampie schiarite al mattino su tutti i settori; nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sui rilievi con acquazzoni e temporali sparsi in locale sconfinamenti verso le zone costiere. Fenomeni in generale esaurimento nella serata.

In Italia giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni fin dal mattino sia sui rilievi che sulle pianure. Al pomeriggio probabili fenomeni temporaleschi si sulle alpi che in Appennino localmente intensi i quali tenderanno presto ad esaurirsi in serata. Sole prevalente al mattino su tutte le regioni, locali temporali di calore al pomeriggio in Appennino e in progressivo esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi poi in nottata. Tempo stabile e soleggiato al mattino al Sud Italia, al pomeriggio si rinnovano le condizioni di bel tempo

ovunque eccetto locali temporali tra Molise e Campania. Fenomeni in esaurimento entro sera.

Temperature in diminuzione al sud, in aumento al nord.

(Centro Meteo Italiano)