Michele Fina senza rivali, è lui il nuovo segretario del Pd Abruzzo

Questa mattina l’annuncio ufficiale a Pescara: Michele Fina nuovo segretario del Pd Abruzzo. La sua è l’unica candidatura ufficiale.

Ieri sono scaduti i termini per la consegna delle candidature alla segreteria regionale del Pd. L’unica ad essere stata depositata è quella di Michele Fina.

Nonostante ambienti vicini ad Antonio Luciani avessero assicurato fino all’ultimo che la candidatura del sindaco di Francavilla al Mare sarebbe andata in porto, alla fine ha vinto l’appello all’unità lanciato dallo stato maggiore del partito. Così, alla scadenza del 30 giugno, Fina si è ritrovato solo, rendendo superflue le primarie del 21 luglio.

Miche Fina, classe 1978, di Avezzano, è direttore del think tank “TES – Transizione Ecologica Solidale” e presidente della scuola di formazione politica “Accademia Primo Levi”. Fina è anche Responsabile nazionale Università e Ricerca del Partito Democratico. Ha collaborato con Andrea Orlando, prima come capo Segreteria dell’ex ministro e poi come consigliere del Ministro della Giustizia. Ha fatto parte del Cda dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Dal 2004 al 2010 è stato Assessore alle Risorse naturali e alla Protezione civile della Provincia dell’Aquila. Dal 2007 al 2011 è stato segretario provinciale del Pd dell’Aquila. Adesso si appresta ad essere acclamato alla sostanziale unanimità come nuovo segretario del Pd Abruzzo.