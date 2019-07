Laura Tinari presidente dei Giovani di Confindustria

Giovani Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, è Laura Tinari la nuova presidente provinciale.

L’AQUILA – Laura Tinari è stata eletta Presidente provinciale del Comitato giovani imprenditori di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, nel corso della riunione del direttivo che si è tenuta oggi, all’Aquila. Tinari, aquilana, laureata in Scienze della comunicazione, titolare della società ELLE, è imprenditrice di prima generazione el settore della comunicazione.

Nel triennio 2014-2017 è stata nella presidenza nazionale dei Giovani imprenditori Confindustria con delega alla Responsabilità sociale d’impresa e nolitiche di genere. È componente della Commissione per le pari opportunità tra uomini e donne della Regione Abruzzo ed è stata consigliere di amministrazione della casa Editrice dell’ateneo aquilano, la Edizioni L’Una, e componente di quello del conservatorio “Gaetano Braga” di Teramo, nominata in qualità di esperto dal ministro dell’Istruzione.

«Quando, in un pomeriggio di dicembre 2008, partecipai per la prima volta a un direttivo dei Giovani Industriali di Confindustria L’Aquila, – ha dichiarato Tinari – non avrei mai pensato che, in quel momento, stessi iniziando un percorso che mi avrebbe dato così tanto: amicizie, soddisfazioni e qualche preoccupazione. Oggi posso dire, con certezza, che gli anni trascorsi nel movimento dei Giovani Imprenditori Confindustria, tra impegno locale e ruoli nazionali, sono stati pieni di passione per quello che quotidianamente faccio. Assumere questo incarico proprio nell’anno del decennale del sisma dà una responsabilità in più a questa presidenza: con tutto il gruppo scriveremo nuove pagine di questo movimento, svolgendo con passione quel ruolo sociale dell’imprenditore e dell’imprenditrice, perchè tutta la comunità aquilana possa beneficiarne. Il nostro operato riguarderà però tutta la provincia, costituita da altre zone che alla pari hanno bisogno di attenzione e input». Nata nel 2016, la Elle sas, di cui Laura Tinari è titolare, si pone come un partner che vuole accompagnare piccole e grandi aziende e istituzioni nel mondo della comunicazione.