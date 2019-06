Raduno Il Trapianto è Vita, in moto da Chieti a Molina Aterno.

Partenza alle 8 di domenica 30 giugno 2019 da Chieti e pranzo a Molina Aterno.

Motoraduno, l’organizzazione

Il Gruppo Comunale “Fabio Gattone” di Chieti anche questo anno 2019 si fa promotore del Raduno Motociclistico di Solidarietà “Il Trapianto è Vita” a sostegno della campagna di informazione e sensibilizzazione, sulla donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

Realizzato con il Patrocinio del Centro Regionale Trapianti Abruzzo/Molise con sede nella città di L’Aquila, e in tale sede è presente anche il Centro trapianti di rene, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale del Comune di Chieti, del Comune di Sulmona e del Comune di Molina Aterno.

Con l’accoglienza e preparazione del pranzo da parte della Proloco di Molina Aterno.

In Collaborazione con i coordinatori locali dell’ASL della Regione Abruzzo, con il MotoClub dei Vigili del Fuoco Abruzzo, con le associazioni di categoria Assistenza 118, ANED, ANTR, AIDO provinciale di Chieti e AIDO Provinciale di L’Aquila, AVIS.

Con il MotoClub Abruzzo di Chieti, Club Vespa Popoli, con la collaborazione di attività commerciali, donando un prodotto, per poter realizzare una lotteria interna durante il Pranzo, per contribuire a sostenere l’associazione gruppo comunale AIDO Chieti.

Tali attività sono : TeateMoto, Ristorante Galleria, Farmacia Brunori,Forno Nonna Elisa,Pausa Caffè, GOST Moto, Matì abbigliamento donna, Creazioni Artigianali-Primiterra, La Merceria, in località Chieti Scalo, ABATE autoricambi Chieti, Confetti Pelino, Bar/Pizzeria Caprisè Sulmona, Forno SARRA Goriano Sicoli, Cantine Margiotta Pratola Peligna.

Con intrattenimento musicale con la disponibilità offerta di artisti Abruzzesi.

La donazione di organi oltre ad essere un gesto di solidarietà e civiltà di un Paese è soprattutto una terapia di vita per patologie non altrimenti curabili.

La solidarietà origina dalla società nel momento in cui il cittadino diventa un donatore di organi e consente il trapianto che ha lo scopo terapeutico, restituire alla società il dono di una vita per ogni organo, tessuto e cellula trapiantato.

Motoraduno, l’evento

La partenza dell’evento ha inizio dalla città di Chieti, in Viale IV Novembre, Zona Villa Comunale, alle ore 8.00 il raduno, in cui i partecipanti definiscono l’iscrizione e possono gustare un buon caffè offerto da Pausa Caffè di Chieti Scalo, alle ore 8.30 è prevista la partenza,attraversando il Corso Marrucino, per procedere verso Casoli dove verrà effettuata una prima sosta di accoglienza da parte dell’associazione AIDO provinciale Chieti, offrendo la colazione ai partecipanti, per procedere verso Palena, in cui nel piazzale della Stazione di Palena verrà effettuata una sosta di raccolta per i motociclisti provenienti da altre direzioni, per poi procedere verso la città di Sulmona in Piazza Garibaldi, dove è previsto alle ore 12.00 circa l’arrivo, con accoglienza da parte del Bar/pizzeria Caprisè di Sulmona, con aperitivo da offrire ai partecipanti al motoraduno.

Per poi proseguire direzione Molina Aterno, dove ci sarà ad accogliere la Proloco di Molina Aterno, promotori della realizzazione del pranzo.

Verranno allestiti anche punti informativi, con distribuzione di materiali informativi e gadget per la popolazione di Chieti, Sulmona, Molina Aterno e paesi limitrofi.

Il Motoraduno è accessibile a tutti i modelli di motocicli, in quanto la velocità è ridotta, durante il percorso è presente assistenza sanitaria del 118, ci sarà una macchina apripista, con megafono che annuncia il passaggio del Motoraduno di Solidarietà, con scorta di addetti alla sicurezza, si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, sono state inviate lettere di preavviso ai Comuni del percorso, e alle Prefetture della Provincia di Chieti e L’Aquila.

La quota di partecipazione è di 15 euro a persona di cui 5,00 euro per l’iscrizione e 10,00 euro per il pranzo completo, ai partecipanti verranno consegnati dei gadget e materiale informativo, per la partecipazione è tassativo inviare il modulo d’iscrizione compilato, una copia al numero WhatsApp 3294214971 , dare conferma entro il 30 Giugno 2019.

Motoraduno, la donazione degli organi

La Città di Chieti in occasione del passaggio del 102° Giro D’Italia (7° tappa) ha avuto l’onore di poter constatare la sicurezza del trasporto degli organi, dal momento in cui si acconsente alla donazione post-mortem e dal prelievo, alla consegna del Centro Trapianti, mediante la collaborazione della polizia di Stato, nonché della Polizia Stradale, sempre attivo da molti anni, che nel 2016 è stata rafforzata con una convenzione con il CNT, mediante la Lamborghini in dotazione della polizia di Stato, dotata di un frigo box, nella parte anteriore, per il trasporto di un organo, una corsa contro il tempo, per la vitalità dell’organo, e per la vita di chi è appesa ad un “filo” in lista d’attesa per Trapianto, in questi casi il limite di velocità va oltre il codice stradale per salvare una vita, come la donazione di un organo, va oltre la morte, una vera staffetta per la vita.

La donazione di un organo permette a chi lo riceve di tornare a miglior vita e in alcuni casi alla vita stessa, in quanto ci sono organi salvavita, come cuore,fegato,polmoni, che a causa di alcune patologie, la donazione di tali organi sono l’unica terapia di vita. La presidente del gruppo comunale AIDO Chieti il 27 aprile 2019, ha raggiunto un traguardo di vita di dieci anni, grazie alla sensibilità dei famigliari del suo Donatore nel 2009, per aver ricevuto Fegato e Rene. Chi dona non va mai dimenticato, e soprattutto i familiari che in un momento di grande dolore hanno la forza di aiutare il prossimo.