L’Aquila – Cielo prevalentemente sereno nelle prime ore di sabato, qualche nube in più al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo con clima caldo nelle ore centrali. Situazione invariata per Domenica. Temperature comprese tra +12°C e +28°C

In Abruzzo ampie schiarite nella giornata di sabato e di domenica e bel tempo prevalente su gran parte della regione grazie ad un vasto campo di alta pressione, in intensificazione sul Mediterraneo centro-occidentale.

In Italia cielo irregolarmente nuvoloso al Nord sia al mattino che al pomeriggio, con addensamenti a tratti compatti ma senza fenomeni, alternati a qualche schiarita. Nuvolosità in diradamento dalla serata con ampi spazi di sereno dalla notte. Tempo stabile e generalmente soleggiato al Centro nelle ore diurne, salvo qualche innocua nube in Appennino specie al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e in nottata con cielo in prevalenza sereno. Sole prevalente al mattino sulle regioni meridionali, mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare specie su Campania, Basilicata e Sicilia ma senza fenomeni. Tempo asciutto anche in serata e in nottata con cieli sereni ovunque.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)