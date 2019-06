L’AQUILA – La Guardia di Finanza celebra i 245 anni dalla fondazione. La cerimonia presso il Comando regionale.

Sobria ma solenne cerimonia ieri pomeriggio presso la caserma “Sottotenente M.A.V.M. Tito Giorgi” per il 245° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, iniziata con la deposizione da parte del Generale Flavio Aniello, Comandante regionale, di una corona di fiori alla targa commemorativa in ricordo del sottotenente Tito Giorgi, medaglia d’Argento al Valor Militare per l’attività di repressione del brigantaggio.

Nell’occasione, alla presenza del dottor Pietro Mennini, Procuratore generale della Corte d’Appello, e del dottor Antonio Giuseppone, Procuratore regionale della Corte dei Conti Abruzzo, il Generale Aniello ha illustrato i risultati operativi del periodo gennaio 2018 – maggio 2019, a partire dall’attività di prevenzione e repressione di condotte illecite legate alla ricostruzione post sisma. Nel periodo considerato, sono state svolte 62 indagini di polizia giudiziaria e 963 accertamenti, che hanno consentito di segnalare all’Autorità giudiziaria 41 soggetti (di cui 1 arrestato) e rilevare 16.068.587 euro di contributi illecitamente richiesto e/o percepiti, su un totale di 39.044.386 appalti controllati (con percentuale di positività dei controlli effettuati pari al 41%). Sono stati eseguiti sequestri per 6.248.563 euro, con danno erariale accertato pari a circa 11.500.000 euro.

Tra le altre attività, il contrasto all’evasione fiscale, che hanno portato a rilevare 67.139.454 euro di IVA contestata, a fronte di 1.390 interventi. Sono 586 i soggetti denunciati per reati fiscali, con sequestri per 14.254.874 euro. Scovati in Abruzzo 221 evasori totali e 198 datori di lavoro che impiegavano 531 lavoratori in nero.

Particolare attenzione, inoltre, alla spesa pubblica, per cui sono stati individuati 129 soggetti responsabili di danno erariale pari a 62.000.000 di euro. Sono state scoperte frodi in danno al bilancio nazionale e comunitario per 97.300.000 euro.

Per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, sono stati 441 i soggetti sottoposti ad accertamenti, con conseguente sequestro di circa 16.000.000 di euro. Le Fiamme gialle abruzzesi hanno accertato un valore del riciclato finanziario pari a circa 66.400.000 euro, con 151 persone denunciate. Operazioni hanno poi riguardato la lotta alla contraffazione, falso monetario, prevenzione e repressione dello spaccio, operazioni di soccorso e pubblica sicurezza.

Al termine della relazione, la cerimonia è preseguita con la premiazione dei militari dei Comandi provinciali abruzzesi, del Reparto operativo aeronavale di Pescara e della Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, che si sono particolarmente distinti nei vari settori di servizio durante l’ultimo anno.