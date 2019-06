Torre di Cerrano, un’estate tra sport e divertimento

Area protetta marina di Torre di Cerrano, il luogo ideale per un’estate di sano divertimento e sport tra fitness, snorkeling, kayak e sup.

L’estate 2019 si annuncia all’insegna del sole e delle alte temperature, ideale per le vacanze in Abruzzo, che vanta diverse aree marine protette, tra cui quella di Torre di Cerrano, un autentico paradiso per sport e sano divertimento.

Chi sceglie Torre di Cerrano per le vacanze, non avrà solo un meraviglioso litorale a disposizione. Oltre che per stendersi e prendere il sole pigramente, la sua spiaggia rappresenta in tutto e per tutto un ambiente molto adatto a svolgere attività fisica e allenamenti allegri e stimolanti.

Se poi le attività sportive sono supportate da un tutor come Giorgio de Feo, non si può chiedere di meglio. Nato ad Atri, Giorgio de Feo è personal trainer, con brevetti di salvataggio, aggiornato al 2019, e istruttore sup, disciplina che lo ha visto come atleta professionista ai vertici del campionato italiano, di cui ha conquistato il secondo posto. Sotto la sua guida, si possono seguire allenamenti functional in spiaggia, all’alba e al tramonto, corsi di equilibrio con Indoboard, lezioni sup/passeggiate/noleggio sup, lezioni kayak/passeggiate/noleggio kayak, snorkeling con esplorazione di gruppo per visitare l’area naturale della Torre di Cerrano.

Per quanto riguarda lo snorkeling, per cominciare sono sufficienti un boccaglio, una maschera e un paio di pinne. Naturalmente è possibile, se si preferisce, indossare anche una muta o un top di neoprene, per proteggersi dalle basse temperature. Nel mare incontaminato della Torre di Cerrano si possono svolgere attività di snorkeling in sicurezza con il supporto di un tutor di grande esperienza de Feo. Si può fare snorkeling partendo dalla spiaggia o con il servizio imbarcazione.

Se si vuole rimanere invece sull’acqua, niente di meglio del sup (acronimo di Stand up paddle), una delle discipline più amate da chi pratica sport in acqua: a metà strada fra canoa e surf, permette di “passeggiare” su laghi, fiumi e mare stando in piedi su una grossa tavola e remando con l’apposita pagaia. Il sup rappresenta un allentamento completo, ma allo stesso tempo divertente e appagante. Inoltre permette di godere di paesaggi mozzafiato, da una prospettiva completamente nuova, nello specifico, nella magnifica cornice dell’Area protetta marina di Torre di Cerrano, il cui mare per la sue acque pulite ha ricevuto le 4 vele da Legambiente e Touring Club. Inoltre sarà possibile scoprire tecniche e segreti sia del sup che del kayak, sempre supportati da un tutor di grande esperienza come Giorgio de Feo, che è stato atleta professionista che può vantare un secondo posto al campionato italiano. Le attività sono svolte in collaborazione con la Pescara Sup School, la prima scuola sup di Pescara.

Per info e prenotazioni: cell. 320.9077247