Innova Manet, la due giorni dell’innovazione e della digital transformation

Innova Manet, inizia domani 20 giugno alle 9.15 la due giorni dedicata all’innovazione e alla digital transformation.

Al via domattina 20 giugno alle ore 9.15, presso la sede del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, in Viale Nizza, il più grande evento a tema Innovazione e trasformazione digitale d’Abruzzo.

Una due giorni organizzata dall’associazione Start-Up L’Aquila in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo, con il contributo della Fondazione Carispaq e il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Aquila e di Confindustria L’Aquila-Abruzzo interno.

«NON vogliamo dirvi perché dovreste venire, perché leggendo il programma e gli ospiti sarebbe troppo facile convincervi. Vogliamo dirvi invece perché NON dovreste venire giovedì 20 e venerdì 21 a L’Aquila ad Innova Manet:

NON dovreste venire se siete malfidati: ospiti, aziende e relatori di questo calibro non è possibile che vengano GRATIS e facciano i loro speech e workshop GRATIS quando invece durante tutto l’anno fanno i relatori ai TEDx e i consulenti alle corporate. NON dovreste venire se non siete curiosi, innovatori ed early adopters: la roba che tratteremo spazierà dall’intelligenza artificiale, ai business web passando per gli e-sports fino alla formazione per le corporate con i LEGO (sì, avete capito bene, LEGO Serius Play). NON dovreste venire se siete pigri (scemi): perché fare qualche km di auto per venire all’Aquila? Meglio farne centinaia per andare a Roma e Milano per andare a vedere le stesse persone in qualche evento super affollato a pagamento. NON dovreste venire se siete eremiti: non ha senso che veniate a conoscere potenziali colleghi, collaboratori, smanettoni e soci tutti insieme nello stesso posto.

NON dovreste venire se siete spendaccioni e ricchi: l’evento è COMPLETAMENTE GRATUITO così come i coffe break la mattina e il pomeriggio. NON dovreste venire se della vostra terra non ve ne importa niente: perché far vedere che in Abruzzo siamo capaci di creare eventi top quando possiamo andare a farci prendere i soldi in eventi tutto marketing e niente arrosto? Ovviamente scherziamo, perché nonostante il tono un po’ canzonatorio,

aspettiamo tutti.

L’evento è accreditato all‘Ordine dei Giornalisti, che garantisce 4 crediti formativi, per la giornata di domani giovedì 20.

Maggiori informazioni sul programma su www.innovamanet.com