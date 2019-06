L’Aquila, vandalismo in centro: distrutto il distributore Il Punto

L’AQUILA – Atti vandalici al distrbuore Il Punto a L’Aquila. Presentata denuncia in Questura.

Il distributore, sito in Piazza Regina Margherita, nel centro storico della città, è stato oggetto di danneggiamenti sabato notte.

Non si tratta del primo atto vandalico o gesto da condanna, recentemente avvenuti nel centro del capoluogo d’Abruzzo. Questa volta le telecamere, sono riuscite a catturare le immagini della persona che ha compiuto l’atto vandalico.

Come si vede distintamente dalle immagini, si tratta di un giovane, intento a prendere a calci al distributore automatico Il Punto, di Piazza Regina Margherita. L’intero filmato, dal quale sono state tratte due foto pubblicate dalla stessa pagina Facebook del distrubutore, è stato depositato in Questura, con annessa denuncia per atti vandalici.